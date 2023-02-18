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Салихова — о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Зениту» не хватает российских игроков

Салихова — о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Зениту» не хватает российских игроков
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Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможном получении игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«Это логично, потому что у «Зенита» не хватает российских игроков. Поэтому надо освободить места для новых легионеров, натурализовав имеющихся. Теперь интересно послушать мнение адептов, что будет больше шансов у российских игроков и молодёжи. А ещё больше – мнение РФС и РПЛ по этому поводу», – приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что обоим футболистам одобрено получение гражданства РФ.

25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста играли за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.

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