Салихова — о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Зениту» не хватает российских игроков

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможном получении игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.



«Это логично, потому что у «Зенита» не хватает российских игроков. Поэтому надо освободить места для новых легионеров, натурализовав имеющихся. Теперь интересно послушать мнение адептов, что будет больше шансов у российских игроков и молодёжи. А ещё больше – мнение РФС и РПЛ по этому поводу», – приводит слова Салиховой Metaratings.ru.



Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что обоим футболистам одобрено получение гражданства РФ.

25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста играли за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.