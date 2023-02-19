Кержаков высказался о дебютном матче в качестве главного тренера «Кармиотиссы»

Главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков поделился впечатлениями от дебютного матча. «Кармиотисса» сыграла вничью с «Энонисом» — 1:1.

«Впечатления положительные, всё хорошо, работаем в привычном режиме, для меня в первую очередь. Ребята тоже будут потихоньку привыкать, в бытовом плане тоже никаких проблем нет.

Конечно, было немного непривычно общаться на иностранном языке, на английском, потому что это мой первый такой опыт. Будучи игроком, когда я был в зарубежных командах, необязательно было столько говорить. Здесь же ты постоянно говоришь, постоянно объясняешь, постоянно пытаешься донести свои мысли. Сейчас, конечно, привыкаю, были первая установка, первые слова перед игрой, в перерыве, после матча, первая пресс-конференция. Это всё было по-новому, ко всему нужно было привыкать, но проблем с этим никаких не возникает.

Первый тайм мы начали по другой схеме, пытались сыграть в три центральных защитника, то, что наигрывали неделю, как я пришёл, но я понимаю, что это, наверное, было не совсем своевременно. Первый тайм у нас не получился абсолютно, после перерыва вернулись к привычной схеме, конечно, это были уже другой тайм, другая команда. Во втором тайме мы очень хорошо играли, переломили игру, вернулись в неё, забили гол. Правда, в конце до этого тоже имели преимущество территориальное.



Но в целом я понимаю, что, наверное, не совсем сейчас правильное время, чтобы делать какие-то глобальные изменения в тактическом плане, будем делать это постепенно и своевременно. Я могу говорить за себя, конечно, хочется побеждать. Но то, как складывался матч, то, как первый тайм мы сыграли, опять же из-за того, что, скорее, моя ошибка, рано пытался всё поменять, и, наверное, из-за нехватки определенного опыта тоже в том числе, первый тайм нам не удался. Но во втором тайме всё было хорошо, поэтому вторым таймом доволен. И результатом в целом, не проиграть — да, это было неплохо, но нам есть к чему стремиться и будем становиться всё лучше и лучше с каждой игрой», — приводит слова Кержакова ТАСС.