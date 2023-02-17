«Кармиотисса» вырвала ничью на последних минутах в дебютном матче Александра Кержакова
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«Кармиотисса», главным тренером которой является россиянин Александр Кержаков, сыграла вничью с «Энонисом» в матче 24-го тура чемпионата Кипра.
Счёт на 32-й минуте открыл игрок «Энониса» Луиш Силва. «Кармиотиссе» Кержакова удалось отыграться лишь на 88-й минуте. Ничью для своей команды вырвал Мунир Эль-Алуши.
Напомним, Кержаков возглавил «Кармиотиссу» 8 февраля. Матч с «Энонисом» стал для российского тренера первым у руля кипрской команды. В следующей игре «Кармиотисса» встретится с «Докса Кат» 24 февраля. Отметим, что «Кармиотисса» — первый иностранный клуб в тренерской карьере Кержакова, ранее российский специалист работал только с «Пари Нижний Новгород», которому помог в прошлом сезоне сохранить место в РПЛ.
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