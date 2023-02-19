Кристоф Галтье: у меня есть поддержка руководства и президента «ПСЖ», это очень важно

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье после победы в матче Лиги 1 с «Лиллем» (4:3) прокомментировал окончание серии поражений парижан. Ранее столичная команда проиграла три встречи подряд, уступив «Марселю» в Кубке Франции (1:2), «Монако» в Лиге 1 (1:3) и «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). В матче с «догами» «ПСЖ» уступал к 87-й минуте со счётом 2:3, но голы Килиана Мбаппе и Лионеля Месси принесли парижанам победу.



«Тренер, который проигрывает четыре встречи подряд, тем более в «ПСЖ», явно не находится в безопасности. Но я могу вам сказать, что у меня есть постоянная поддержка руководства и президента клуба, это очень важно», — приводит слова Галтье RMC Sport.

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