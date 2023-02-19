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«Ахмат» в товарищеской встрече уверенно обыграл «Волгарь»

«Ахмат» в товарищеской встрече уверенно обыграл «Волгарь»
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«Ахмат» обыграл астраханский «Волгарь» в контрольном матче со счётом 2:0.

На 33-й минуте Лечи Садулаев вывел грозненцев вперёд, а на 80-й минуте представители РПЛ забили второй гол, установив окончательный счёт.

В предыдущем контрольном матче команда Сергея Ташуева сыграла вничью с «Рубином» — 1:1.

26 февраля грозненцы встретятся в матче Фонбет Кубка России с «Уфой» в гостях, а 4 марта сыграют в Российской Премьер-Лиге с «Оренбургом».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает шестую позицию, набрав в 17 матчах 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», коллектив из Санкт-Петербурга имеет в активе 42 очка.

«Волгарь» за 20 туров текущего сезона Первой лиги добыл 30 очков и занимает восьмое место.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
2 : 0
Волгарь
Астрахань, Россия
1:0 Садулаев – 33'   2:0 Ильин – 80'
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