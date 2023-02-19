«Ахмат» в товарищеской встрече уверенно обыграл «Волгарь»

«Ахмат» обыграл астраханский «Волгарь» в контрольном матче со счётом 2:0.



На 33-й минуте Лечи Садулаев вывел грозненцев вперёд, а на 80-й минуте представители РПЛ забили второй гол, установив окончательный счёт.



В предыдущем контрольном матче команда Сергея Ташуева сыграла вничью с «Рубином» — 1:1.



26 февраля грозненцы встретятся в матче Фонбет Кубка России с «Уфой» в гостях, а 4 марта сыграют в Российской Премьер-Лиге с «Оренбургом».



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает шестую позицию, набрав в 17 матчах 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», коллектив из Санкт-Петербурга имеет в активе 42 очка.

«Волгарь» за 20 туров текущего сезона Первой лиги добыл 30 очков и занимает восьмое место.