Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Унион» на своём поле сыграл безголевую ничью с «Шальке»

«Унион» на своём поле сыграл безголевую ничью с «Шальке»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Унион» на своём поле принимал «Шальке». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Главный арбитр матча Тобиас Райхель дал стартовый свисток в 20:30 мск. На протяжении всей игры хозяева выглядели опаснее и имели моменты, но так и не смогли отличиться по итогам 90 минут.

Стоит отметить, что для «Шальке» эта безголевая ничья стала четвёртой подряд в чемпионате Германии. Ранее клуб из Гельзенкирхена делил очки с «Вольфсбургом», «Боруссией» (Мёнхенгладбах) и «Кёльном».

Таким образом, «Унион» набрал 43 очка в 21 игре и догнал лидирующую в чемпионате «Баварию», с которой теперь делит первую строчку. «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги с 13 очками.

Германия - Бундеслига. 21-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
Новость по теме
На фанатов «Шальке» напали перед матчем с «Унионом». Четверо человек получили ранения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023