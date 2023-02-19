«Унион» на своём поле сыграл безголевую ничью с «Шальке»

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Унион» на своём поле принимал «Шальке». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.
Главный арбитр матча Тобиас Райхель дал стартовый свисток в 20:30 мск. На протяжении всей игры хозяева выглядели опаснее и имели моменты, но так и не смогли отличиться по итогам 90 минут.
Стоит отметить, что для «Шальке» эта безголевая ничья стала четвёртой подряд в чемпионате Германии. Ранее клуб из Гельзенкирхена делил очки с «Вольфсбургом», «Боруссией» (Мёнхенгладбах) и «Кёльном».
Таким образом, «Унион» набрал 43 очка в 21 игре и догнал лидирующую в чемпионате «Баварию», с которой теперь делит первую строчку. «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги с 13 очками.
- 19 февраля 2023
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