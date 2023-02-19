Валерий Кечинов: кубковый матч «Спартак» — «Локомотив» будет очень весёлым

Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».
«Ожидаю увидеть красивый и зрелищный футбол, чтобы было забито как можно больше голов. Фаворитом я считаю однозначно «Спартак», потому что у команды появился свой стабильный рисунок. Видно, за счёт чего команда хочет добиваться результата.
«Локомотив» очень силён. Команда поменялась, туда пришёл новый тренер. У него новое виденье для игроков «Локомотива» и своя философия. В команде появились опытные и молодые футболисты. Такой матч будет очень весёлым», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Первая игра 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая встреча состоится 1 марта.
- 19 февраля 2023
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