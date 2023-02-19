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«Манчестер Юнайтед» одержал 27 побед в сезоне — лучший показатель в топ-5 лигах

«Манчестер Юнайтед» одержал 27 побед в сезоне — лучший показатель в топ-5 лигах
Эрик тен Хаг
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в матче АПЛ со счётом 3:0 и добыл свою 27 победу во всех турнирах в текущем сезоне. Это лучший результат среди всех клубов пяти ведущих европейских первенств, сообщает портал Opta.

За весь прошлый сезон «красные дьяволы» сумели добыть лишь 20 побед. Команда Эрика тен Хага продолжает участвовать в четырёх турнирах: помимо АПЛ, «Юнайтед» выступает в Лиге Европы, где в первом матче раунда плей-офф сыграл вничью с «Барселоной» (2:2), в финале Кубка лиги коллектив из Манчестера встретится с «Ньюкаслом», а в Кубке Англии – с «Вест Хэмом».

В матче с «лисами» подопечные Эрика тен Хага одержали победу благодаря дублю Маркуса Рашфорда и голу Джейдона Санчо.

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