Шишкин: «Спартак» — небольшой фаворит в матче с «Локо», но всё будет зависеть от Промеса

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния красно-белых и железнодорожников в Кубке России.
«Очень радостно, что с такими большими матчами возвращается российский футбол после паузы. Грядёт большое дерби — все в ожидании интересного матча. Но есть много непонятых нюансов: в какой форме будет Дзюба, сыграет ли Промес. Многое будет зависеть от Квинси: «Спартак» с ним и без него — это две разные команды.
«Спартак» небольшой фаворит, но дерби будет своеобразным. В таких матчах может всякое произойти. Никто не знает, кто и в каком состоянии. Но точно можно сказать, что дерби будет увлекательным», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.
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