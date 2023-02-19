Дмитрий Булыкин считает «Спартак» фаворитом кубкового матча с «Локомотивом»

Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России.



«Понятное дело, что фаворит «Спартак». Однако это кубковая игра, поэтому возможно всё: учитывая, что клубы только выходят после длинного перерыва. Не у всех будет всё получаться.



Некоторые пропустили тренировочные сборы и в одной, и другой команде. Интересно, кто как будет выглядеть, потому что не все сыгрались. Очень интересно, как клубы выйдут из длинной зимней паузы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.