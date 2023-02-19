Федотов — о поражении ЦСКА в матче с «Рубином»: мыслями игроки были в игре с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги контрольного матча с «Рубином» (0:2), который стал заключительным по ходу зимних сборов армейцев. 23 февраля армейцы в Кубке России сыграют с «Краснодаром» дома, а 28 февраля на домашней арене «быков» состоится ответный матч.



«Любой матч лучше тренировки, поэтому мы и выбрали такой игровой режим для подготовки вместо обычной двухсторонки, хотя изначально этого матча в расписании не было. Хорошая тренировка. Столкнулись также с тем, что ребята мыслями уже были в игре, которая будет 23-го числа и к которой мы готовимся. Это нормальное явление.



Надо отметить хорошее начало игры, несмотря на нереализованный 11-метровый и другие моменты. Реакция на голы также понравилась, создавали моменты. Но не были достаточно подготовлены в завершающей фазе атаки.



Сегодня была задача всем дать одинаковую нагрузку. Вышли молодые ребята, которые были более свежими, они не так много сыграли в предыдущем спарринге. Показали хороший азарт, движение, прессинг. Единственное, чего не хватило — забитых голов.



Мы завершили цикл сборов. Накопилась определённая эмоциональная усталость. Но сегодняшняя игра даст толчок, она очень полезна в понимании того, что нужно быть максимально настроенными и готовыми, особенно в преддверии кубкового сражения», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

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