Globo Esporte: ЦСКА сообщил «Интернасьоналу» о намерении выкупить Мойзеса

Московский ЦСКА планирует подписать крайнего защитника Мойзеса, который находится у армейцев в аренде, на постоянной основе. Как сообщает Globo Esporte, руководство сообщило бразильскому «Интернасьоналу», владеющему правами на футболиста, о своём намерении выкупить 25-летнего игрока обороны.

По сведениям источника, сумма полноценного трансфера составит около € 1,5 млн, что прописано в договоре между клубами. Прежде чем уйти в аренду, Мойзес продлил контракт с «Интернасьоналом» до 2024 года. Полноценный трансфер ЦСКА хочет совершить летом, по окончании текущего сезона.

Бразилец провёл за московский клуб 18 матчей во всех турнирах. На его счету две результативные передачи. Портал Transfermarkt считает, что стоимость защитника составляет около € 2,5 млн.