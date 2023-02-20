Аллегри: «Ювентус» имеет отличные шансы пройти «Нант» в ЛЕ, но это будет непросто

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы в матче 23-го тура итальянской Серии А со «Специей» (2:0) оценил игру своей команды, а также поделился ожиданиями от ответной встречи раунда плей-офф Лиги Европы с «Нантом». В первом матче туринцы и французская команда не сумели выявить победителя – 1:1.



«Мы плохо выступили в первом тайме, затем хорошо начали второй и могли удвоить преимущество. Отмечу, что сегодня мы допустили больше ударов по своим воротам, чем в четверг в матче с «Нантом»: поздравляю Маттиа Перина, который совершил выдающийся сейв. Таков футбол. В первой игре с «Нантом» мы имели множество моментов, а затем пропустили в контратаке. В четверг нас ждёт финал. Мы знаем, что имеем отличные шансы пройти, но понимаем, что это будет непросто», — приводит слова Аллегри DAZN.

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