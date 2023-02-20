Иммобиле вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров Серии А

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров Серии А.



Иммобиле обошел Курта Хамрина (190 голов). Больше него забили лишь семеро: Роберто Баджо (205), Антонио Ди Натале (209), Жозе Альтафини и Джузеппе Меацца (по 216), Гуннар Нордаль (225), Франческо Тотти (250) и Сильвио Пиола (274).



32-летний итальянец оформил дубль в игре с «Салернитаной» (2:0) в 23-м туре.



В текущем сезоне Серии А Иммобиле принял участие в 19 играх своей команды, отличился 9 раз и отдал 3 результативные передачи.



«Лацио» набрал 42 очка и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице, обойдя «Аталанту».



Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» — команда Лучано Спаллетти в 23 матчах набрала 62 очка и опережает ближайшего преследователя на 15 очков.