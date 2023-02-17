«Немыслимо, что он судит на европейском уровне». Сарри – об арбитре матча с «ЧФР Клуж»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал арбитра Крейга Поусона после первого матча 1/16 финала Лиги конференций с «ЧФР Клуж» (1:0). Специалист остался недоволен удалением защитника Патрисио Габаррона на 15-й минуте матча.

«Единственное, что я могу сказать, это немыслимо, что он судит на европейском уровне. Это судья, который не может ездить по Европе, чтобы судить игры, он абсолютно не подходит. Он изменил ход игры красной карточкой. Это не было явной попыткой помешать забить гол. Надеюсь, он просто плохой судья», — приводит слова Сарри Football Italia.

Ответный матч состоится 23 февраля. Матч состоится в румынском Клуж-Напоке на стадионе «Константин Радулеску». Начало – 20:45 мск.

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