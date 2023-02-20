Сергей Кирьяков сравнил жизнь в Германии и России

Экс‑игрок сборной России, а ныне тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков вспомнил опыт жизни в Германии.



«Главное отличие жизни в России и Германии? Дисциплина, наверное. Все ездят по правилам, никто не нарушает, вокруг всегда чисто, красиво, свежий воздух. Но немного скучновато нашему брату, как говорится.



В России другой ритм — постоянное движение, не посидишь спокойно, надо постоянно двигаться в каком‑то направлении. А в Германии все так размеренно. Может, там в какой‑то степени лучше проводить старость. Думал когда‑нибудь уехать в Баден‑Баден и спокойно гулять с собачкой, дышать свежим воздухом, ходить на источники. Но это так — мысли вслух. Сейчас туда переезжать рановато. Здесь намного интереснее, комфортнее — все свое, все в движении, постоянные звонки, встречи. Ритм такой, что держишь себя в тонусе.



В Германии — система страховок. Выбираешь программу — есть социальные страховки, есть от частных компаний, которые стоят чуть дороже. Понятно, что уровень медицины там намного выше.



Насколько страховки доступны? Ну на улице там никому умереть не дадут. Есть социальные выплаты тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Государство помогает им плюс оплачивает социальные страховки. Может, не самого высокого уровня, из разряда средних, но и там хорошая медицина.



Те, кто побогаче, выбирают дорогие страховки. Когда я играл в футбол в Германии, обслуживался по страховке только у врачей высшей категории — у профессоров и так далее», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».



Сергей Кирьяков провёл в Германии 15 лет, выступал за «Карлсруэ» и «Гамбург», а потом получал там тренерские лицензии категории А и B. До этого футболист выступал за московское «Динамо». В России Кирьяков тренировал молодёжные и юношеские сборные, был главным тренером тульского «Арсенала», а сейчас трудится в команде Второй лиги «Ленинградец».