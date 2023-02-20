Кирьяков: в России многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков рассказал о проблемах российского футбола.
«У нас очень многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования. Если ты знаешь серьезных людей более высокого уровня, которые могут позвонить и предложить твою кандидатуру, это может оказаться решающим фактором. Профессиональные вещи уходят на второй‑третий план.
В той же Германии, например, ротация тренеров очень приличная. Там не ходят одинаковые фамилии из клуба в клуб. Постоянно новые лица, молодые специалисты. Может, даже те, кто не играл в футбол, не вопрос. В любом случае предоставляется шанс.
У нас одно время вообще ходили одни и те же люди из клуба в клуб. Когда кого‑то увольняли, его тут же сватали в другую команду. Может, сейчас эта тенденция немного нарушена, но есть кумовство и лоббирование, — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».
Напомним, ранее Кирьяков возглавлял тульский «Арсенал».
- 20 февраля 2023
-
04:14
-
04:05
-
04:02
-
03:53
-
03:47
-
03:43
-
03:01
-
03:00
-
02:39
-
02:33
-
02:23
-
02:03
-
01:52
-
00:54
-
00:52
-
00:43
-
00:43
-
00:39
-
00:37
-
00:35
-
00:15
-
00:01
- 19 февраля 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:39
-
23:38
-
23:30
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
22:55
-
22:43
-
22:38
-
22:38