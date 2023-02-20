Кирьяков: в России многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков рассказал о проблемах российского футбола.

«У нас очень многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования. Если ты знаешь серьезных людей более высокого уровня, которые могут позвонить и предложить твою кандидатуру, это может оказаться решающим фактором. Профессиональные вещи уходят на второй‑третий план.

В той же Германии, например, ротация тренеров очень приличная. Там не ходят одинаковые фамилии из клуба в клуб. Постоянно новые лица, молодые специалисты. Может, даже те, кто не играл в футбол, не вопрос. В любом случае предоставляется шанс.

У нас одно время вообще ходили одни и те же люди из клуба в клуб. Когда кого‑то увольняли, его тут же сватали в другую команду. Может, сейчас эта тенденция немного нарушена, но есть кумовство и лоббирование, — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Кирьяков возглавлял тульский «Арсенал».