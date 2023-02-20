Бенитес: у «Наполи» есть все карты, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Бывший главный тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес оценил перспективы неаполитанцев в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, заявив, что у команды есть все шансы на победу в турнире.

«Когда люди говорят о фаворитах Лиги чемпионов, то все всегда называют одни и те же команды: «Реал», «Манчестер Сити» и так далее. Мне кажется, у «Наполи» есть все карты, чтобы заявить о себе и в Европе. Им нечего терять, они хорошо играют, у них большой отрыв в чемпионате, что не будет сильно отвлекать их и не будет требовать больших затрат с точки зрения физики и психологии. Они могут пройти дальше в Европе, и чем дальше, тем больше они будут расти. И я знаю, что для Неаполя очень важно поддерживать свою команду. Я не говорю, что «Наполи» выиграет Лигу чемпионов, но они могут это сделать», — приводит слова Бенитеса La Gazzetta dello Sport.

Первый матч в плей-офф Лиги чемпионов «Наполи» сыграет уже завтра, 21 февраля. Неаполитанцы на выезде сыграют с «Айнтрахтом». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдёт в Неаполе 15 марта.

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