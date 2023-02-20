Бернард Бериша: моя мечта — выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о том, что хотел бы выиграть трофей в составе грозненского клуба.

«В еврокубках я уже играл, когда выступал в Албании. Моя мечта ― выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры. Но в одиночку, конечно, я этого сделать не смогу. Всё в руках бога и каждого в команде. Клуб дал мне очень многое, поэтому я хочу отплатить ему трофеем или местом в Лиге Европы», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Ахмат» занимает шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе команды 26 очков по итогам 17-ти туров. Следующую встречу грозненцы проведут 26 февраля, когда в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встретятся с «Уфой», начало в 14:30 мск.

Полностью интервью с Беришей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время