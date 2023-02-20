Мирзоян: Дзюба в матчах со «Спартаком» должен доказать, что он квалифицированный игрок

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния красно-белых и «Локомотива» в Кубке России, а также рассказал, какую роль в этой паре может сыграть форвард железнодорожников Артём Дзюба, который недавно пополнил состав команды Михаила Галактионова.
«Я не знаю, в каком состоянии «Локомотив», и поэтому не могу сказать, кто фаворит в этом матче. Основываться на мнении других людей я бы не хотел. «Спартак» в Зимнем кубке РПЛ очень хорошо выглядел. Если команда сохранила свежесть и задор, то на поле она будет очень хорошо выглядеть.
Станет ли игра со «Спартаком» дополнительным раздражителем? Дзюба — опытный футболист, который играет очень много лет. Он играл против «Спартака» в составе различных клубов и должен проявить все те качества, которые у него есть, доказать болельщикам, которые его списывают, и себе, в первую очередь, что он достаточно квалифицированный футболист. Вот это его мотивация. А разницы, в матче с какой командой это делать, нет. Мы увидим, в каком он состоянии», — приводит слова Мирзояна Metaratings.
Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.
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