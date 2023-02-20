Капитан «Саутгемптона» Уорд-Праус: в честь победы над «Челси» купим тренеру новый костюм

Капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус рассказал, что после победы над «Челси» (1:0) в рамках 24-го тура Премьер-лиги команда купит своему исполняющему обязанности тренера Рубену Селлесу новый костюм.

«Он дал нам настоящую стабильность и спокойствие. Это то, что нам было нужно. У нас молодая команда, поэтому справляться с такими вещами сложно.



Когда мы увидели его на собрании, мне не очень понравился его костюм. Он пошутил на предматчевой встрече, что мы купим ему новый, если выиграем. В итоге, мы пойдём в местный магазин, чтобы купить ему хороший новый костюм.



Это особый момент, особый день для нас как клуба и, надеюсь, трамплин, чтобы изменить ситуацию. Мы должны быть уверены, что выкладываемся на 100 процентов, независимо от того, кто является нашим тренером. Это задача. Делать это последовательно в течение следующих нескольких игр было бы грандиозно», — приводит слова Уорд-Прауса talkSPORT.

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