Хавбек «Саутгемптона» Уорд-Праус в шаге от повторения рекорда Бекхэма в Премьер-лиге

Сегодня, 18 февраля, проходит матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимает «Саутгемптон». На 45+1-й минуте хавбек «святых» Джеймс Уорд-Праус вывел свою команду вперёд, забив прямым ударом со штрафного. Как сообщает статистический портал Squawka, английский игрок забил уже свой 17-й гол со штрафного в рамках английского чемпионата и находится в шаге от повторения рекорда по этому показателю бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма (18).
Уорд-Праус проводит за «Саутгемптон» в этом сезоне 29-ю встречу во всех турнирах. На его счету уже восемь голов и две результативные передачи.
«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место английской Премьер-лиги, набрав 15 очков по итогам 22 встреч.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»:
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