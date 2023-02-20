Эктор Бракамонте рассказал, мешает ли Леониду Слуцкому излишняя медийность

Бывший форвард ФК «Москва» Эктор Бракамонте ответил на вопрос, мешают ли экс-тренеру ЦСКА и «Рубина» Леониду Слуцкому частые съёмки в различных развлекательных шоу.



«Болельщики и руководители думают, что если ты футбольный тренер, то ты должен жить игрой 24 часа в сутки и не можешь заниматься другими вещами. У меня была похожая ситуация: когда я играл на гитаре, если я плохо выглядел на поле, мне говорили, что это из-за моего хобби. Если играл в футбол хорошо – всё было в порядке. Здесь то же самое.



Для тренера всегда так – если команда побеждает, он самый лучший, так как работает он, не сможет никто. Как только команда проиграла – всё, ты плохой, уволен. Да, это так», — сказал Бракамонте в видео на YouTube-канале «Блогбастер».

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