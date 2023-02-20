Эктор Бракамонте рассказал, мешает ли Леониду Слуцкому излишняя медийность
Поделиться
Бывший форвард ФК «Москва» Эктор Бракамонте ответил на вопрос, мешают ли экс-тренеру ЦСКА и «Рубина» Леониду Слуцкому частые съёмки в различных развлекательных шоу.
«Болельщики и руководители думают, что если ты футбольный тренер, то ты должен жить игрой 24 часа в сутки и не можешь заниматься другими вещами. У меня была похожая ситуация: когда я играл на гитаре, если я плохо выглядел на поле, мне говорили, что это из-за моего хобби. Если играл в футбол хорошо – всё было в порядке. Здесь то же самое.
Для тренера всегда так – если команда побеждает, он самый лучший, так как работает он, не сможет никто. Как только команда проиграла – всё, ты плохой, уволен. Да, это так», — сказал Бракамонте в видео на YouTube-канале «Блогбастер».
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
22:23
-
22:12
-
22:08
-
22:06
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:47
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:11
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
20:40
-
20:27
-
20:25
-
20:20
-
20:20
-
20:12
-
20:09
-
20:04
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:38
-
19:33
-
19:23
-
19:15
-
19:12
Партнерский контент