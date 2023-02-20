Эктор Бракамонте назвал Слуцкого и Божовича лучшими тренерами в своей карьере

Бывший форвард ФК «Москва», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте рассказал, каких двух тренеров считает лучшими в своей профессиональной карьере.



«Лучшие тренеры, с которыми я работал? На первом месте – Леонид Слуцкий, на втором – Миодраг Божович. На третьем – многие другие. Я выделил двоих специалистов, потому что они действительно умеют общаться с игроками. У меня о них хорошие воспоминания», — сказал Бракамонте в видео на YouTube–канале «Блогбастер».



Под руководством Слуцкого Бракамонте выступал в московской команде, а с Божовичем, помимо «Москвы», поработал в составе «Ростова».

Большая часть российской карьеры Бракамонте пришлась на «Москву» — за эту команду он провёл 145 матчей и забил 36 мячей.