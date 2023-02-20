Эктор Бракамонте назвал Слуцкого и Божовича лучшими тренерами в своей карьере
Поделиться
Бывший форвард ФК «Москва», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте рассказал, каких двух тренеров считает лучшими в своей профессиональной карьере.
«Лучшие тренеры, с которыми я работал? На первом месте – Леонид Слуцкий, на втором – Миодраг Божович. На третьем – многие другие. Я выделил двоих специалистов, потому что они действительно умеют общаться с игроками. У меня о них хорошие воспоминания», — сказал Бракамонте в видео на YouTube–канале «Блогбастер».
Под руководством Слуцкого Бракамонте выступал в московской команде, а с Божовичем, помимо «Москвы», поработал в составе «Ростова».
Большая часть российской карьеры Бракамонте пришлась на «Москву» — за эту команду он провёл 145 матчей и забил 36 мячей.
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
22:23
-
22:12
-
22:08
-
22:06
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:47
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:11
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
20:40
-
20:27
-
20:25
-
20:20
-
20:20
-
20:12
-
20:09
-
20:04
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:38
-
19:33
-
19:23
-
19:15
-
19:12
Партнерский контент