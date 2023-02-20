«Торпедо» намекнуло на переход футболиста из Перу

«Торпедо» в своём телеграм-канале намекнуло на переход перуанского игрока. Московский клуб выложил в соцсети перуанский флаг.

Ранее «Торпедо» сообщило об аренде бразильского атакующего полузащитника Джаджи (Жайр Диего Алвес де Брито). За чёрно-белых 21-летний игрок будет выступать по арендному соглашению с бразильским клубом «Атлетико Паранаэнсе».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав шесть очков в 17 матчах. Во вторник команда проведёт товарищескую игру с «Оренбургом». Ранее «Торпедо» проиграло «Крыльям Советов» (0:3). В первом официальном матче после возобновления сезона москвичи встретятся с «Акроном» в рамках плей-офф Кубка России.