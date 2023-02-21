Кассано: «Порту» — фаворит в матчах с «Интером»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о противостоянии миланского «Интера» с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами состоится в среду, 22 февраля, начало в 23:00 мск.

«Я думаю, что «Порту — одна из четырёх-пяти команд, которых следует избегать на данном этапе соревнований. Я заявляю, что они являются фаворитом в этом противостоянии с «Интером». Неудача для миланского клуба в том, что ответный матч будет сыгран вдали от дома, и это будет тяжело. В субботу они боролись с «Удинезе», но в Лиге чемпионов совсем другой ритм.

Это противостояние будет очень сложным для «Интера», особенно по сравнению с парой «Наполи» — «Айнтрахт». Я надеюсь, что ошибаюсь, как это происходит в большинстве моих прогнозов», — приводит слова Кассано FC Inter News.

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