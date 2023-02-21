«Тоттенхэм» может подписать голкипера «Интера» Онана на замену Льорису

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает TEAMtalk, на игрока претендует лондонский «Тоттенхэм».
По сведениям источника, «шпоры» хотят найти замену своему капитану Уго Льорису, который выступает за клуб с лета 2012 года. В этом сезоне француз демонстрирует неуверенную игру на ленточке, в связи с чем руководство хочёт освежить позицию. Кроме того, также рассматриваются игрока на позицию центрального защитника и атакующего полузащитника.
«Интер» будет вынужден летом 2023 года продать своих игроков на общую сумму около € 62 млн, чтобы сбалансировать финансовую отчётность. В связи с этим спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Осилио летал в Англию, что предложить своих игроков местным клубам. Кроме Онана, также клуб может покинуть крайний защитник Дензел Думфрис, к которому проявляли интерес «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
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