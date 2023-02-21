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Бракамонте высказался о поведении Эмилиано Мартинеса после победы в финале ЧМ

Бракамонте высказался о поведении Эмилиано Мартинеса после победы в финале ЧМ
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Бывший форвард ФК «Москва», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте рассказал, как отреагировал на поведение своего соотечественника Эмилиано Мартинеса после победы в финальном матче чемпионата мира с Францией. Напомним, Мартинес, получивший приз лучшему голкиперу турнира, продемонстрировал неприличный жест, используя награду, а также позволил себе ряд провокационных действий в адрес форварда «трёхцветных» Килиана Мбаппе.

«Поведение Мартинеса – это смесь шутки и правды. Эта ситуация начиналась ещё на Кубке Америки, за полгода до чемпионата мира, в матче с Колумбией. Надо понимать, что футболисты слышат только негативные новости. Тот же Месси четырнадцать лет слушал, какой он плохой», — сказал Бракамонте в видео на YouTube-канале «Блогбастер».

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