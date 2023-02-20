Бракамонте рассказал, как в Аргентине отнеслись к поражению в матче с Саудовской Аравией

Бывший форвард ФК «Москва», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте рассказал, как в Аргентине отнеслись к поражению национальной команды в первом матче чемпионата мира 2022 с командой Саудовской Аравии (1:2).



«Как в Аргентине отнеслись к поражению сборной в матче чемпионата мира с Саудовской Аравией? Мы выиграли Кубок Америки, и после этого люди стали больше верить в команду. Затем мы стали победителями Финалиссимы, обыграв итальянцев. Когда мы уступили Саудовской Аравии, мне все говорили: «Не переживай, у нас ещё две игры, мы победим». Конечно, были и такие, которые говорили, что всё плохо. Но в основном все верили в хороший результат, потому что чувствовалась команда. Раньше был набор звёздных футболистов, а сейчас речь шла именно о команде. Это самое главное», — сказал Бракамонте в видео на YouTube–канале «Блогбастер».

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