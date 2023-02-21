Терюшков написал заявление на футбольного блогера за ролик про приход священника в «Химки»

Депутат Госдумы Роман Терюшков написал заявление в следственный комитет на футбольного блогера Михаила Борзыкина с канала «Фабрика футбола», информирует телеграм-канал Baza.

Согласно заявлению Терюшкова, своим роликом под названием «Химки позвали священника. Дичь года» Борзыкин нарушил сразу две статьи уголовного кодекса — об оскорблении чувств верующих и оскорблении представителя власти.

Отмечается, что правоохранительные органы уже опросили Михаила Борзыкина, который сообщил, что не хотел задевать чувства верующих. По его словам, посыл ролика был в том, что «проблемы с игрой невозможно решить приглашением в клуб священника и проведением церковных обрядов». При этом вся критика в адрес Терюшкова была не критикой депутата, а критикой человека, который входил в структуру клуба и управлял многими процессами.

Напомним, после серии поражений в октябре 2022 года «Химки» пригласили на базу священника. Чуть позже депутат Роман Терюшков объявил об уходе из попечительского совета футбольного клуба «Химки». Он подчеркнул, что, несмотря на потерю статуса члена наблюдательного совета, всё равно будет продолжать болеть за подмосковную команду.