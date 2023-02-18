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Алексей Никитин перешёл из «Химок» в боснийский «Тузла Сити»

Алексей Никитин перешёл из «Химок» в боснийский «Тузла Сити»
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Российский защитник Алексей Никитин, начинавший текущий сезон в составе подмосковных «Химок», подписал контракт с клубом «Тузла Сити» из Боснии и Герцоговины. Об этом сообщает официальный сайт боснийской команды.

Фото: ФК «Тузла Сити»

«Я немного взволнован тем, что попал в новую для себя страну и новую среду. Для меня всё это ново. Я менял клубы, но никогда ещё не менял страну. Но я уверен, что смогу быстро адаптироваться. Я познакомился с клубом и не могу дождаться возможности сыграть», — приводит слова Никитина пресс-служба «Тузла Сити».

Контракт 31-летнего российского защитника с боснийской командой рассчитан до конца текущего сезона. За «Химки» Никитин сыграл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, не отметившись в них результативными действиями. Игрок защищал цвета подмосковного клуба с июля 2022 года.

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