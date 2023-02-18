Алексей Никитин перешёл из «Химок» в боснийский «Тузла Сити»

Российский защитник Алексей Никитин, начинавший текущий сезон в составе подмосковных «Химок», подписал контракт с клубом «Тузла Сити» из Боснии и Герцоговины. Об этом сообщает официальный сайт боснийской команды.
Фото: ФК «Тузла Сити»
«Я немного взволнован тем, что попал в новую для себя страну и новую среду. Для меня всё это ново. Я менял клубы, но никогда ещё не менял страну. Но я уверен, что смогу быстро адаптироваться. Я познакомился с клубом и не могу дождаться возможности сыграть», — приводит слова Никитина пресс-служба «Тузла Сити».
Контракт 31-летнего российского защитника с боснийской командой рассчитан до конца текущего сезона. За «Химки» Никитин сыграл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, не отметившись в них результативными действиями. Игрок защищал цвета подмосковного клуба с июля 2022 года.
- 18 февраля 2023
-
11:08
-
10:50
-
10:43
-
10:37
-
10:28
-
10:20
-
10:20
-
10:11
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:40
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:13
-
09:03
-
07:35
-
06:47
-
06:21
-
05:31
-
04:42
-
04:13
-
03:33
-
03:26
-
03:04
-
02:56
-
02:50
-
02:45
-
02:17
-
02:02
-
02:00
-
01:56