Алексей Никитин перешёл из «Химок» в боснийский «Тузла Сити»

Российский защитник Алексей Никитин, начинавший текущий сезон в составе подмосковных «Химок», подписал контракт с клубом «Тузла Сити» из Боснии и Герцоговины. Об этом сообщает официальный сайт боснийской команды.

Фото: ФК «Тузла Сити»

«Я немного взволнован тем, что попал в новую для себя страну и новую среду. Для меня всё это ново. Я менял клубы, но никогда ещё не менял страну. Но я уверен, что смогу быстро адаптироваться. Я познакомился с клубом и не могу дождаться возможности сыграть», — приводит слова Никитина пресс-служба «Тузла Сити».

Контракт 31-летнего российского защитника с боснийской командой рассчитан до конца текущего сезона. За «Химки» Никитин сыграл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, не отметившись в них результативными действиями. Игрок защищал цвета подмосковного клуба с июля 2022 года.