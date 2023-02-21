Ширко считает, что у Дзюбы будет сверхнастрой на матч «Локомотива» со «Спартаком» в Кубке

Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко считает, что новичок «Локомотива» Артём Дзюба будет сверхнастроен на первый матч 1/4 финала Кубка России, в котором железнодорожники встретятся с красно-белыми. Напомним, матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в среду, 22 февраля, начало — в 20:00 по московскому времени.
«Выиграет ли «Спартак» в первом матче четвертьфинала? Как и обычно, все наши мысли только об этом. Хотелось бы, чтобы спартаковцы победили, но от прогнозов здесь воздержусь. Козыри красно‑белых? Они уже хорошо знакомы с требованиями тренера, задачи ясны. Сейчас идет определённое омолаживание команды, ребятам доверяют, поэтому думаю, что команда должна прибавлять.
Будет ли у Артёма Дзюбы сверхнастрой на матч с его бывшим клубом? Думаю, что да. Во‑первых, он вернулся в футбол после небольшого перерыва, во‑вторых, сразу же матч с таким принципиальным соперником.
Возможный перенос из‑за мороза? Помню, в свое время бывали матчи в мороз градусов в десять. Трудно сказать, надо ли переносить. Когда матч запланирован и команды ведут к нему подготовку, то, наверное, не очень хорошо, если он переносится. Будет так, как решат», — приводит слова Ширко «Матч ТВ».
- 21 февраля 2023
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