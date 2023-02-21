Тихонов: Дзюба мотивирован доказать в РПЛ, что он отличный футболист

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о будущем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Локомотив» через Кубок будет готовить себя к чемпионату. Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Артем Дзюба, Игорь Смольников. У Дзюбы мотивация доказать в РПЛ, что он отличный футболист. Пиняев и Глушенков были лидерами в Самаре. Пиняев здорово выглядит, есть еще Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Франсуа Камано. Помимо Кубка у них группа полузащитников и атаки на два состава.
Дзюбе осталось только форму набрать. О Галактионове очень хорошо говорили в Нижнем Новгороде. Есть качества футболистов, атмосфера, футбол, в который они хотят играть. Была не очень хорошая ситуация с немецкими тренерами, без слез нельзя было смотреть, футболисты не хотели бегать, работать, сейчас захотят. Потому что при Галактионове в Нижнем Новгороде была отличная атмосфера, коллектив стал другой. «Локомотив» будет достойно выглядеть», — приводит слова Тихонова „Матч ТВ“.
Напомним, Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее межсезонье на правах свободного агента.
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