Косовский футболист «Ахмата» осудил легионеров, уезжающих из России

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался на тему массового отъезда зарубежных футболистов из клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Не было мыслей приостановить контракт с «Ахматом». Это не про меня. Я не мог позволить себе покинуть «Ахмат» только из-за всех событий. Это было бы неуважительно с моей стороны. Те легионеры РПЛ, кто уже это сделал или сделает в будущем, поступят некрасиво по отношению к своим клубам. Первое, что нужно сделать, – поговорить с руководством, а потом уже принимать решение. Но если клуб относится к тебе хорошо, не задерживает зарплату, то зачем что-то менять? Это то, что я не могу понять.



Да, мне поступало много звонков от родственников, от друзей. Но в «Ахмате» настоящая семья. Мы поговорили все вместе с президентом, он объяснил нам, что ситуация не такая, как описывается в медиа. Я бы не перевёз свою семью в Грозный, если бы здесь было опасно. Не вижу никаких проблем в том, чтобы продолжать играть», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»: