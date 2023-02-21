Радимов: вполне возможно, что «Зенит» будет приглашать игроков высокого уровня

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодёжного футбола Владислав Радимов, ранее выступавший за сине-бело-голубых в качестве футболиста, высказался о последнем приобретении клуба Роберте Ренане. По словам Радимова, он имеет шанс стать основным игроком команды. Также специалист допустил, что «Зенит» будет приглашать футболистов высокого уровня.

«Посмотрим его в деле. Говорят, что он хорошо проявил себя на чемпионате Южной Америки до 20 лет. По тем матчам «Зенита», которые мы видели, в том числе в Иране, понимаем, что он имеет хороший шанс стать игроком основного состава.

Говорили про натурализацию Клаудиньо и Малкома. Если эти два игрока получат российские паспорта, то было бы хорошо освободить два места для легионеров. Вполне возможно, что в «Зенит» будут приглашаться футболисты высокого уровня. И так как бразильцы хорошо уживаются, пока нет никаких проблем, не исключаю, что новичками «Зенита» могут быть и игроки из этой страны», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».