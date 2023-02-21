Игрок «Ахмата» Бериша вспомнил, как Яя Туре работал в тренерском штабе команды

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша вспомнил о работе ивуарийского специалиста Яя Туре в грозненском клубе.
«Классное было время, Яя был очень к нам дружелюбен. Яя передавал нам свой опыт, давал советы с высоты своей карьеры. Часто говорил полузащитникам, что не стоит идти в дриблинг, если ты ещё не находишься в своей зоне. Он оказал большое влияние на молодых игроков», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Яя Туре входил в тренерский штаб «Ахмата» с июня по декабрь 2021 года. Сейчас ивуариец работает тренером в академии лондонского «Тоттенхэма».
В бытность игрока Яя Туре выступал за «Манчестер Сити», «Барселону», «Монако», «Олимпиакос» и донецкий «Металлург».
Полное интервью с Бернардом Беришей читайте на «Чемпионате»:
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