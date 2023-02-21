Чёрный кот выбежал на поле в матче «Акрон» — «Сочи»

Чёрный кот прервал товарищеский матч, в котором встречались «Акрон» и «Сочи».

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

Кот выбежал на поле в середине первого тайма. Спустя 30 секунд игра была продолжена после того, как животное покинуло поле.

Игра началась в 18:00 мск. Первый тайм окончился вничью (0:0). Ранее «Сочи» обыграл «Факел» со счётом 4:2, а «Акрон» сыграл вничью с дублем московского «Динамо» (1:1).

«Акрон» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 22 очка в 20 турах. В ближайшей официальной игре команда из Тольятти сыграет с московским «Торпедо» в рамках Кубка России. «Сочи» находится на девятом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 25 очков в 17 матчах. 5 марта сочинцы сыграют с ЦСКА.