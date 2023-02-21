Мостовой — об игре «Локо» — «Спартак»: там поле с подогревом. Проводить матч можно и будут

Бывший футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от проведения матча «Локомотив» — «Спартак» в рамках плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России на «РЖД Арене» в Москве.

«Сегодня на улице нормальная погода. К тому же там поле с подогревом, поэтому снега там не будет. Проводить матч можно и будут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт завтра, 22 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра между командами состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

«Локомотив» — самый титулованный участник Фонбет Кубка России. Подобных трофеев в музее железнодорожников целых девять штук. У «Спартака» четыре победы в Кубке России, это третий результат наряду с «Зенитом». У ЦСКА семь побед.