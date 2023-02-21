«Локомотив» — «Спартак». Фактор Дзюбы не помеха для Абаскаля

Обладатели Зимнего кубка РПЛ не собираются менять свои планы, даже если Артём выйдет в стартовом составе и будет мотивирован.

22 февраля состоится первый матч 1/8 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года

Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» считают, что матч «Локомотив» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67. Все новые пользователи, скачавшие приложение «Фонбет», получат фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (22.02.2023)

Совсем скоро возобновится чемпионат России по футболу, а пока обратим внимание на другой турнир — Кубок страны. 22 февраля состоятся два первых матча 1/8 финала турнира. В самом позднем из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве померяются силами в столичном дерби «Локомотив» и «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Первую половину текущего сезона «Локомотив» провёл просто ужасно. В 17 турах он одержал победы только в трёх матчах и четыре раза сыграл вничью. Таким образом, они расположились на 14-м месте в турнирной таблице.

Промес вернулся к командным тренировкам «Спартака».

Чтобы исправить положение, руководство красно-зелёных решило поменять главного тренера. Должность занял Михаил Галактионов. Также к команде в это трансферное окно присоединились Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Илья Лантратов, Херман Конти, Артём Дзюба и Игорь Смольников.

Некоторые новобранцы смотрятся весьма многообещающе. Пиняев и Глушенков были лидерами в «Крыльях Советов», а Лантратов нередко выручал «Химки». Однако у многих вызывает сомнения переход Дзюбы. 34-летний нападающий практически не получал игровой практики в этом сезоне. При этом контракт с ним рассчитан всего на полгода.

Так или иначе, «Локомотиву» наверняка потребуется время на перестройку. Под руководством Галактионова он провёл всего лишь семь товарищеских матчей. Несмотря на то что уровень соперников был совсем невысок, железнодорожники потерпели поражение во встрече с «Джохором» (0:1), а также сыграли вничью с «Бунёдкором» (1:1).

Мостовой: в матче «Спартака» и «Локомотива» нет фаворита.

«Спартак» гораздо продуктивнее провёл первую половину текущего розыгрыша РПЛ. В 17 турах он проиграл лишь трижды и столько же раз сыграл вничью.

Таким образом, «Спартак» закрепился на втором месте в турнирной таблице. С целью навязать лидирующему «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство он точечно усилился в январе. Присоединились к «Спартаку» два иностранных защитника — Алексис Дуарте и Томаш Тавареш.

На сборах Гильермо Абаскаль активно наигрывал новичков. Стоит отметить, небезуспешно. Сначала его подопечные уверенно обыграли АГМК (3:1) и «Ботев» из Пловдива (1:0) в товарищеских матчах. Затем «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ, одержав победы во всех трёх встречах — с «Ростовом» (0:0, 2:1 пен.), «Краснодаром» (4:0) и «Сочи» (2:0).

Примечательно, что за пять матчей красно-белые пропустили всего лишь один мяч в основное время. Однако это было до того, как команду пополнили Тавареш и Дуарте. Да и в целом «Спартак» шикарно провёл сборы. Он порадовал своих болельщиков не только отличными результатами, но и шикарной командной игрой.

Гильермо Абаскаль определённо заслуживает особой похвалы. Благодаря испанскому специалисту клуб стал куда более разносторонним и сильным. Некоторые считают, что ему даже по силам оформить «золотой» дубль — выиграть РПЛ и Кубок России. Первый шаг к этому красно-белые могут сделать уже в предстоящем матче.

Поставить на победу «Спартака» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Возможно, на домашнем стадионе железнодорожникам удастся навязать борьбу красно-белым. Однако вряд ли у них получится зацепиться хотя бы за ничью. Соперник смотрится гораздо собраннее.

Может встревожить болельщиков новость, что матч ещё могут перенести. Недовольна календарём и Зарема Салихова. В РФС отреагировали, уточнив, что замеры температуры будут сделаны за несколько часов до стартового свистка, и, если температура будет ниже 15°С, команды вправе отказаться от встречи, и она будет вынесена на другую дату.

Джикия: нужно выигрывать трофеи, чтобы считаться легендой «Спартака».

Ещё больше интриги между Дзюбой и «Спартаком». Отношения Артёма с бывшим клубом не самые приятные, и он забил в ворота красно-белых семь мячей. Мотивация доказать необходимость пребывания в «Локомотиве», забить «Спартаку» — это лишь малая часть причин, почему Артёма могут выпустить в стартовом составе. Однако он пока не набрал оптимальную форму и поэтому вряд ли сможет перевернуть ход встречи.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года

«Локомотив» гораздо хуже, чем «Спартак» провёл первую половину сезона. Он находится на грани вылета в Первую лигу. При этом Галактионову и новичкам наверняка потребуется некоторое время на то, чтобы освоиться. У красно-белых таких проблем нет. Благодаря Абаскалю у них хорошо функционируют все механизмы игры.

У «Спартака» есть неплохие шансы побороться с «Зенитом» и в РПЛ, и в Кубке России. Думается, в предстоящем матче гости победят. Букмекерская контора «Фонбет» предлагают сделать ставку на победу «Спартака» за коэффициент 1.83. Только что зарегистрированные пользователи получат фрибет 2000 рублей, выполнив простые условия.

Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 5.00.

Салихова раскритиковала календарь Кубка России.

Ледяхов: у Дзюбы будет боевой настрой на «Спартак», он будет рвать и метать.

Черчесов: Дзюбе понадобится время, чтобы проявить себя в «Локомотиве».

Кавазашвили: надеюсь, «Спартак» дойдёт до финала Кубка России.