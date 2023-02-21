«Сочи» обыграл «Акрон» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Сочи» и «Акрон». Игра началась в 18:00 мск. «Сочи» одержал победу со счётом 3:1.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. В начале второго тайма Лука Джорджевич реализовал 11-метровый удар и вывел «Сочи» вперёд. На 56-й минуте Джорджевич забил свой второй гол в матче, а спустя четыре минуты Георгий Мелкадзе довёл счёт до разгромного. На 69-й минуте «Акрон» отыграл один мяч.

Ранее «Сочи» обыграл «Факел» со счётом 4:2, а «Акрон» сыграл вничью с дублем московского «Динамо» (1:1).

«Акрон» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 22 очка в 20 турах. «Сочи» находится на девятом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 25 очков в 17 матчах.