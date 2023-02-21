Индзаги: мы крайне уверены в себе перед матчем с «Порту»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Первая встреча между командами состоится в среду, 22 февраля, начало – в 23:00 мск.

«Перед матчем мы крайне уверены в себе, мы провели невероятное путешествие на пути к плей-офф. Мы вышли из тяжелейшей группы: не позавидуешь клубу, который попал в квартет с «Барселоной» и «Баварией». Главный тренер «Порту» хорошо организовал игру, проделал отличную работу, сейчас это сильная команда.

Я ещё не знаю, кто выйдет в стартовом составе. Я не определился с игроками во всех линиях. Моя работа заключается в том, что я выберу лучших ребят, исходя из того, что лучше для коллектива», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.