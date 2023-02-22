Чорлука: спросил у игроков «Локомотива»: «Ну что? Мы ситуацию-то изменим?»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о неудачах команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мне было непонятно, как они оказались в нынешней ситуации. Я же знаю качества многих футболистов, много тренировался с ними, играл. Знаю, что они очень талантливые. Не могу принять нынешнее место в таблице. Я спросил их: «Ну что? Мы ситуацию-то изменим? Или всё так и будет продолжаться?». Они пообещали, что во второй части сезона сыграют гораздо лучше.

В футболе давление есть всегда, но сейчас оно сильнее, чем обычно. Ребята сказали, что Михаил Галактионов — очень серьёзный тренер, что в команде хорошая дисциплина. Надеюсь, мы увидим новый «Локомотив», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Константину Кринскому.

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