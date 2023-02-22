Бышовец: «Спартак» — фаворит в матче Кубка России с «Локомотивом».

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче между «Локомотивом» и «Спартаком» на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«После победы в Зимнем кубке РПЛ «Спартак» имеет преимущество. И в качестве подготовки, и в качестве игры, да и в плане атмосферы в команде «Спартак» является фаворитом. Как мне кажется, это говорит и об интриге в чемпионате, несмотря на отрыв «Зенита».

Если вспомнить последние приобретения «Локомотива» и то, что в команду пришёл новый тренер, мне кажется, что в команде есть проблемы, связанные и с определением состава, и с совместимостью футболистов по уровню подготовки.

Мне трудно оценить, какой была подготовка Квинси Промеса отдельно от команды. Я думаю что на данный момент, даже если Промес не выйдет на поле – это не будет потерей для спартаковцев», – приводит слова Бышовца Metaratings.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт сегодня, 22 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра между командами состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».