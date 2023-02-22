Чорлука — о тренерах «Локо» при Рангнике: Гисдоль — это как? Циннбауэр, серьёзно?

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о главных тренерах команды в период работы в клубе Ральфа Рангника.

«Тренерами становились люди, о которых никто не слышал ни в России, ни в Германии. Допустим, Ральфа Рангника знают — без вопросов. Ларс Корнетка понимаю, где работал. Но Гисдоль… Эй, это как? Циннбауэр, серьёзно? Ты пытаешься нас обмануть, что ли? Хочешь сказать, что ты понимаешь футбол, а мы – нет? Вот к чему всё пришло. Ну и кто понимает футбол?

С увольнением этой дирекции запоздали на полгода. Может быть, «Локо» не оказался бы в этой ситуации. Уже после Гисдоля можно было поставить нормального тренера. Кого-то с опытом, чтобы вытащить команду. А там снова дают шанс этим людям из-за своей стратегии, и становится всё хуже и хуже. Конечно, опоздали. Осталось 13 туров, а команда бьётся за выживание. Все видят, что стратегия не работает. Кто-то за это ответит? Нет», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: