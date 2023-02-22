Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чорлука — о тренерах «Локо» при Рангнике: Гисдоль — это как? Циннбауэр, серьёзно?

Чорлука — о тренерах «Локо» при Рангнике: Гисдоль — это как? Циннбауэр, серьёзно?
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о главных тренерах команды в период работы в клубе Ральфа Рангника.

«Тренерами становились люди, о которых никто не слышал ни в России, ни в Германии. Допустим, Ральфа Рангника знают — без вопросов. Ларс Корнетка понимаю, где работал. Но Гисдоль… Эй, это как? Циннбауэр, серьёзно? Ты пытаешься нас обмануть, что ли? Хочешь сказать, что ты понимаешь футбол, а мы – нет? Вот к чему всё пришло. Ну и кто понимает футбол?

С увольнением этой дирекции запоздали на полгода. Может быть, «Локо» не оказался бы в этой ситуации. Уже после Гисдоля можно было поставить нормального тренера. Кого-то с опытом, чтобы вытащить команду. А там снова дают шанс этим людям из-за своей стратегии, и становится всё хуже и хуже. Конечно, опоздали. Осталось 13 туров, а команда бьётся за выживание. Все видят, что стратегия не работает. Кто-то за это ответит? Нет», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:

«От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо» «От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023