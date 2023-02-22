Чорлука: выкладывал фотографии с пивом в «Локо», потому что знал — это мой последний год

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о появившейся под конец карьеры традиции выкладывать фотографии с бокалом пива после победных матчей команды.
«Пиво… Кто его не любит? Выкладывал фотографии, потому что знал – это мой последний год. Штрафа не будет, ни одна команда меня уже не возьмёт, ха-ха. Но вообще выпить пиво после матча – это нормально. Вот и в сборной Хорватии даже на чемпионате мира могли себе позволить одну-две бутылочки.
Вообще сейчас такой уровень, что никто не позволяет себе лишнего. Я не видел, чтобы на тренировки приходили в таком состоянии, что тяжело заниматься. Всё меняется, все спят стабильно. Нет такого как раньше – выиграли и пошли праздновать. Поколение другое. Теперь все хотят, чтобы их запомнили топ-футболистами», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:
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