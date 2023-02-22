Чорлука: у Сёмина и Геркуса был конфликт в «Локомотиве»? Палыч контролировал команду

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука ответил на вопрос о конфликте Юрия Сёмина и Ильи геркуса в период их совместной работы в клубе

«А у Сёмина и Геркуса был конфликт в «Локомотиве»? Я, честно, не помню. Мы, иностранцы, редко читали, что писали о команде. Оно ведь как устроено? Победил – читаешь, проиграл – не читаешь. Я не чувствовал, что между ними есть напряжение. Геркус редко приезжал на базу, редко был недоволен. А вот с Кучуком другая ситуация. Смородская приезжала и говорила: «Это неправильно, ты плохо сделал». Геркус редко предъявлял. Палыч полностью контролировал команду и держал нас в стороне от того, что происходило вокруг», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: