Чорлука: у Сёмина и Геркуса был конфликт в «Локомотиве»? Палыч контролировал команду

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука ответил на вопрос о конфликте Юрия Сёмина и Ильи геркуса в период их совместной работы в клубе
«А у Сёмина и Геркуса был конфликт в «Локомотиве»? Я, честно, не помню. Мы, иностранцы, редко читали, что писали о команде. Оно ведь как устроено? Победил – читаешь, проиграл – не читаешь. Я не чувствовал, что между ними есть напряжение. Геркус редко приезжал на базу, редко был недоволен. А вот с Кучуком другая ситуация. Смородская приезжала и говорила: «Это неправильно, ты плохо сделал». Геркус редко предъявлял. Палыч полностью контролировал команду и держал нас в стороне от того, что происходило вокруг», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:
- 22 февраля 2023
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:16
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:30
-
14:24
-
14:22
-
14:20
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:36
-
13:32
-
13:30
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:52
-
12:50
-
12:43
-
12:40
-
12:35
-
12:34
-
12:20
-
12:15
-
12:03
-
11:56