Чорлука объяснил, почему не перешёл а ЦСКА после ухода из «Локомотива»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, почему не рассматривал предложения других российских клубов после ухода из команды.
«Я предупреждал, что в другом клубе России играть не буду. Говорили про «Динамо» и ЦСКА? Да, про ЦСКА что-то может и было, но я всем сказал, что мне это неинтересно. Просто в «Локо» очень удобно. Я сказал, что если не предложат новый контракт, то закончу карьеру. Ехать куда-то снова и доказывать – мне это уже было не нужно. Закончил хорошо – выиграли бронзу и кубок. Все счастливы. До свидания.
Мы общались с Оличем, когда он был в ЦСКА. Но он знал, что я уже договорился с Даличем о работе в штабе сборной Хорватии», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:
- 22 февраля 2023
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