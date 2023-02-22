Чорлука объяснил, почему не перешёл а ЦСКА после ухода из «Локомотива»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, почему не рассматривал предложения других российских клубов после ухода из команды.

«Я предупреждал, что в другом клубе России играть не буду. Говорили про «Динамо» и ЦСКА? Да, про ЦСКА что-то может и было, но я всем сказал, что мне это неинтересно. Просто в «Локо» очень удобно. Я сказал, что если не предложат новый контракт, то закончу карьеру. Ехать куда-то снова и доказывать – мне это уже было не нужно. Закончил хорошо – выиграли бронзу и кубок. Все счастливы. До свидания.

Мы общались с Оличем, когда он был в ЦСКА. Но он знал, что я уже договорился с Даличем о работе в штабе сборной Хорватии», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: