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«Странная история». Чорлука — о завершении карьеры Игоря Денисова в «Локомотиве»

«Странная история». Чорлука — о завершении карьеры Игоря Денисова в «Локомотиве»
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Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о завершении карьеры своего бывшего одноклубника Игоря Денисова.

«Странная история и для меня. Знаю, что он заболел и какое-то время не ходил на занятия. А затем вообще никогда больше не приходил. Жалко. Не знаю, что случилось», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Игорь Денисов выступал за «Локомотив» с 2017 года. В мае 2019 года было объявлено, что клуб расторг контракт с игроком. До этого сообщалось, что он перестал приезжать на тренировки команды.

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провёл 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:

«От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо» «От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо»
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