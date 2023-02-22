Чорлука: «Локо» знал, что это моя последняя игра, но даже футболку на память не подарили

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о завершении карьеры и заключительном матче на «РЖД-Арене».

«Локомотив» не предлагал продлить контракт. И это было неожиданно. Я думал, что провёл отличный сезон. Понял, что руководство рассчитывает на молодёжь. Окей, но было бы красиво, если бы меня предупредили. А мне вообще никто ничего не говорил до самого конца.

Что касается заключительного матча на «РЖД-Арене», странно вышло. Клуб знал, что это моя последняя игра, но мне даже футболку на память не подарили. Игроку, который девять лет провёл в команде. Смешно. Но реакция партнёров и болельщиков – это было красиво и приятно. Я доволен, что провёл в команде эти годы», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: