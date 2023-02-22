Ведран Чорлука: в России я и моя семья нашли спокойствие

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился впечатлениями от жизни в России.

«Раньше я был неспокойным, всегда хотел куда-то, не мог быть на одном месте. А в России мне повезло, потому что всё нравилось. Я любил быть здесь и поэтому никогда не ушёл из «Локомотива». Какое-то спокойствие я и моя семья нашли здесь. Может, это меня изменило. Раньше я всегда через год-два всегда хотел что-то поменять, но здесь понял, что лучше остаться там, где тебя уважают и где тебе удобно», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провёл 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: