Ведран Чорлука: в России я и моя семья нашли спокойствие

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился впечатлениями от жизни в России.
«Раньше я был неспокойным, всегда хотел куда-то, не мог быть на одном месте. А в России мне повезло, потому что всё нравилось. Я любил быть здесь и поэтому никогда не ушёл из «Локомотива». Какое-то спокойствие я и моя семья нашли здесь. Может, это меня изменило. Раньше я всегда через год-два всегда хотел что-то поменять, но здесь понял, что лучше остаться там, где тебя уважают и где тебе удобно», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.
Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провёл 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.
Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:
- 22 февраля 2023
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:17
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:38
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:19
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:40